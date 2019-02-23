Son Dakika Haberleri: Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

12 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Yokuşbaşı Mahallesi'nde bir adrese düzenlediği operasyonda sentetik uyuşturucu, hassas terazi, saksılarda yetiştirilen skunk ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan ekipmanlar ele geçirdi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. ve M.G. tutuklandı, M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:37 Kaynak: AA

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