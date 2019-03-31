Son Dakika Haberleri: Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.A'nın, lüks otomobiliyle yurt dışından ilçeye uyuşturucu madde getirdiği ve sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

A.A'yı ilçe merkezinde yakalayan ekipler, şüphelinin üzerinde 86 gram skunk ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:34 Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel
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