Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu
5 dakika önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:27 Kaynak: AA
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir'den Marmaris'e yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İlçenin girişinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, 3 kilogram skunk ele geçirdi. Otomobildeki H.K. (32), E.K. (25) ve F.Ş. (59) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. ve F.Ş. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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