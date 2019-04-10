Son Dakika Haberleri: Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

5 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir'den Marmaris'e yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçenin girişinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, 3 kilogram skunk ele geçirdi. Otomobildeki H.K. (32), E.K. (25) ve F.Ş. (59) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. ve F.Ş. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:27 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okulu Basıp İdarecileri Döven 4 Kişi Hakkında Karar Verildi Son Dakika! YSK, KHK'lı 4 Başkana Mazbata Verilmeyeceğini Açıkladı YSK Kararını Verdi! Artvin'in Yusufeli İlçesinde Seçimler İptal Edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 21:32:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]