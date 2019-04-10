Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir'den Marmaris'e yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



İlçenin girişinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, 3 kilogram skunk ele geçirdi. Otomobildeki H.K. (32), E.K. (25) ve F.Ş. (59) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. ve F.Ş. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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