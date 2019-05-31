Son Dakika Haberleri: Muğla'da uyuşturucu operasyonu
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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

39 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskiçeşme Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisini alan Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, Ö.A.K. ve M.Ç.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:02 Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Bodrum, Muğla, Güncel
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