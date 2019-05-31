Muğla'da uyuşturucu operasyonu
39 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:02 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskiçeşme Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisini alan Bodrum Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, Ö.A.K. ve M.Ç.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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