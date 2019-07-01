Muğla'da uyuşturucu operasyonu
14 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:02 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu Aydın
'dan Bodrum'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.
İlçe girişinde durdurulan ve yapılan kontrolde 40 gram metamfetamin ele geçirilen bir araç içerisindeki üç şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamalanarak "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye çıkarılan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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