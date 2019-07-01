Son Dakika Haberleri: Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

14 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu Aydın'dan Bodrum'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.
İlçe girişinde durdurulan ve yapılan kontrolde 40 gram metamfetamin ele geçirilen bir araç içerisindeki üç şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamalanarak "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye çıkarılan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:02 Kaynak: AA
Bodrum, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bikinili görüntülenen İrem Derici selülitleriyle gündem oldu Datça'da yangının oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi Güzel oyuncu İrem Sak'ın bikinili fotoğrafına beğeni yağdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 09:16:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]