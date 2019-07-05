Son Dakika Haberleri: Muğla'da uyuşturucu operasyonu
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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçede devriye görevi yapan polisi ekipleri, Foça Mahallesi Çalış mevkisinde içerisinden çalılık alana bir şey atıldığını fark ettiği otomobili durdurdu.
Alanda yapılan aramada bir miktar esrar ile aracın torpidosunda metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan Zeki.Ö. ve Garip.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:35 Kaynak: AA
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