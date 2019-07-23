Muğla'da uyuşturucu operasyonu
19 dakika önce
Muğla'nın Ula ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:52 Kaynak: AA
'nın Ula
ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Akyaka
Mahallesi'ne uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, mahalle girişinde bir otomobili durdurarak "Kaptan" isimli narkotik dedektör köpeği ile arama yaptı.
Aramada torpido kısmına gizlenmiş şekilde 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ü "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, bir şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı Gözü dönmüş cani, birlikte yaşadığı kadını 20 kez bıçaklayarak öldürdü Sosyal medya fenomenine hapis cezasının gerekçesi açıklandı Bodrum'da kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı