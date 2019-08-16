Son Dakika Haberleri: Muğla'da uyuşturucu operasyonu
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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.M.S, M.K. ve S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan G.M.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.K. ile S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu Ticareti, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:39 Kaynak: AA
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