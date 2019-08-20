Muğla'da uyuşturucu operasyonu

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde arazi tarama faaliyetleri kapsamında tespit edilen Hint kenevirleri, yakılarak imha edildi.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:50 Kaynak: AA
'nın Menteşe
ilçesinde arazi tarama faaliyetleri kapsamında tespit edilen Hint kenevirleri, yakılarak imha edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çamoluk
Mahallesi'nde gerçekleştirilen arazi arama ve tarama faaliyetleri kapsamında bir bahçede Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.
Alanda yapılan incelemede, boyları yaklaşık 1,5 metreyi bulan 30 kök kenevir ele geçirildi. Yakılarak imha edilen Hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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