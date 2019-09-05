Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Şüphelilere ait iki adreste 29 parça halinde bir miktar kokain maddesi ele geçirildi.

İlçede bir ihbarı değerlendiren Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde sattıkları belirlenen M.V.B. ve A.P'yi gözaltına aldı.

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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