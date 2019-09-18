Muğla'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Muğla'da, 15 kilogram esrar ile 220 kök kenevirin ele geçirildiği operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:20 Kaynak: AA
Muğla'da, 15 kilogram esrar ile 220 kök kenevirin ele geçirildiği operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Karaçam Mahallesi'ndeki bir tarlada, kurutulmaya bırakılmış 15 kilogram esrar ile 220 kök kenevir ele geçirildi.
Operasyonda, tarla sahibi B.K. ile O.K. ve M.K. gözaltına alındı.
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