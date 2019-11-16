Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çıldır Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir markette uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde ihbar alan Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Grup Amirliği ekipleri, marketi bir süre izlemeye aldı.

Markete giren kişilerin durumundan şüphelenen ekipler, 3 kişiden birinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, marketin tuvalet kısmında da uyuşturucu bulundu.

Polis ekipleri, uyuşturucu temin ettiği ileri sürülen şüphelilerden birinin Armutalan Mahallesi'ndeki evinde yaptığı aramada ise uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.