Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

13.07.2022 12:36
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Kurban Bayramı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda satışa hazır halde metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Kurban Bayramı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda satışa hazır halde metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Kurban Bayramı'nda da zehir tacirlerine göz açtırmadı. Edinilen bilgiye göre, ekipler gerçekleştirdikleri saha çalışmalarında M.A, E.G. ve H.F. isimli 3 şüphelinin Gaziantep ilinden gelerek beraberinde getirdikleri yüklü miktardaki metamfetamin maddesini ilçede satmaya çalıştıklarını belirledi. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan narkotik ekipleri, şahısların geçici olarak konakladığı oteli ve kaldıkları oda numarasını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, otel odasına operasyon düzenledi. Odada yapılan aramalarda piyasa değeri yüksek ve satışa hazır vaziyette metamfetamin maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirilirken, odada bulunan 3 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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