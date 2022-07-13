Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep 'ten Dalaman'a yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği istihbaratına ulaştı. Şüphelilerin ilçe merkezinde kaldığı otel odasına dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.A., E.G. ve H.F., tutuklandı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Dalaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MUĞLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 3 TUTUKLAMA - Son Dakika

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