Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama - Son Dakika

MUĞLA'nın 4 ilçesinde, polisin son 8 gün içinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 60 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Bodrum, Milas, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde 1-8 Kasım tarihleri arasında 49 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 58 gram esrar, 121 gram metamfetamin, 127 gram skunk, 10 gram kokain, 11 gram bonzai, 5 kök Hint keneviri, 14 ecstasy uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, ruhsatsız tüfek, 10 fişek ve 650 lira ele geçirildi. Toplam 69 kişi gözaltına alınıp, haklarında adli işlem başlatıldı.Şüphelilerden adliyeye sevk edilen 9'u mahkemece tutuklandı. 60 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.