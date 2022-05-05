Muğla'da uyuşturucu operasyonu! Jandarmanın baskınında 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu operasyonu! Jandarmanın baskınında 10 kişi gözaltına alındı

05.05.2022 21:46
Muğla'da uyuşturucu operasyonu! Jandarmanın baskınında 10 kişi gözaltına alındı

Fethiye Ölüdeniz mahallesinde bir evde uyuşturucu partisi düzenleneceği bilgisini alan Jandarma ekipleri düzenlediği operasyon sonucu, evde 6 farklı uyuşturucu buldu. Evde bulunan 10 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesine bir villada uyuşturucu partisi düzenleneceği bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adresteki villada Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Narkotik Madde Arama Köpek Timi tarafından arama yapıldı.

6 ÇEŞİT UYUŞTURUCU BULUNDU

Operasyonda, 6 gram kokain, 2 gram macun esrar, 27 adet ekstazy hap, 2 gram MMDA, 4 adet LSD, 5 gram skunk ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

1O KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili M.Ö.Ö., S.K.H., Y.E.Ö., D.Y., E.A.B., M.B., D.İ., M.E., E.S. ve B.A. isimli şahıslar gözaltına alınırken, adli işlemlere başlandığı açıklandı.

Villada uyuşturucu partisine operasyon: 10 gözaltı
Muğla'da uyuşturucu operasyonu! Jandarmanın baskınında 10 kişi gözaltına alındı
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Uyuşturucu, Ölüdeniz, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da uyuşturucu operasyonu! Jandarmanın baskınında 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da uyuşturucu operasyonu! Jandarmanın baskınında 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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