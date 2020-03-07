Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika

Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

7 saat önce

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama, System.String[]

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, tutuklandı.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozüyük Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, S.A.'yı, T.K.'ya uyuşturucu sattığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden S.A.'nın Bozüyük'teki evinde yapılan aramada, satışa hazır 300 gram kubar esrar ve uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen yaklaşık 5 bin lira ele geçirildi. Öte yandan evde, 1 sustalı çakı ile 2 muşta de bulundu. S.A.'nın oğlu E.A. da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası T.K. ve E.A. serbest bırakıldı. S.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bozüyük, Yatağan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:33 Kaynak: DHA
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