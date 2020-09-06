Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 107 kilo 74 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Son Dakika! Türkiye ve KKTC'nin "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başladı

Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada

KPSS'ye geç kalan aday: Sınav benim için o kadar da önemli değildi