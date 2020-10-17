Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

17.10.2020 10:55
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Muğla'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Muğla'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Bodrum ve Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu sattığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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