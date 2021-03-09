Uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. S.A.D. ve E.M.D'nin ikametinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve bu suçta kullanılan bazı malzemeler ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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