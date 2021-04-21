Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli İ.G.I. ve Ç.A'yı gözaltına aldı.
Zanlıların ikametlerindeki aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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