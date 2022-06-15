Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

15.06.2022 19:01
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin il dışından kente uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen otomobil, jandarma ekiplerince Göcek Mahallesi girişinde durduruldu.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramada valizdeki kıyafetlerin arasına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Ç. ile N.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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