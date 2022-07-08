Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

08.07.2022 13:31
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, takibe aldıkları Ö.Y'nin ilçe girişinde şehir içi minibüsünde olduğunu belirledi.

Durdurulan minibüste arama yapan ekipler, şüphelinin üzerinde ve eşyalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ö.Y. ekiplerce gözaltına alındı.

Ekipler daha önce uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.G'yi Yalıkavak Mahallesi'nde takibe aldı.

Şüphelinin kullandığı aracı durdurarak arama yapan ekipler, 113 parça satışa hazır halde uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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