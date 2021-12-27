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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

27.12.2021 19:31
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Yatağan yol kontrol noktasında uyuşturucu madde arama köpeği "Kaptan" ile bir araçta yapılan kontrolde S.M. Ş.Y. ve A.B'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli 3 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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