Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Grup Amirlikleri ekiplerince, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 4 adreste yapılan aramalarda, 8, 42 gram esrar, 445,84 gram metamfetamin, Hint keneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1550 lira, 20 dolar, 200 Ukrayna Grivnası ele geçirildi. Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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