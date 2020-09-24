Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Grup Amirlikleri ekiplerince, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen 4 adreste yapılan aramalarda, 8, 42 gram esrar, 445,84 gram metamfetamin, Hint keneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1550 lira, 20 dolar, 200 Ukrayna Grivnası ele geçirildi.
Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:33 - Kaynak: AA
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