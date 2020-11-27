Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
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