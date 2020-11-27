Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

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