Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 67 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.