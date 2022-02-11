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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

11.02.2022 20:18
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Datça Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe girişinde durdurulan M.Y'nin üzerinde yapılan aramada iç çamaşırına gizlenmiş vaziyette 65 gr esrar ile araç anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu, Hisarcık, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


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