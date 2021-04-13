Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu kapsamda gözaltına alınan M.K'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenenlere yönelik çalışma başlattı.

Muğla 'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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