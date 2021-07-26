Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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