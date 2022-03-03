Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

03.03.2022 19:12
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler C.M. ve E.Y. gözaltına alındı.

Zanlıların adresine yapılan aramada satışa hazır bir miktar esrar, kokain ve sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.M. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Marmaris Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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