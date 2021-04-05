Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Soruşturma kapsamında 52 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına aldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

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