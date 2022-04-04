Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

04.04.2022 20:41
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, daha önce uyuşturucu ticareti suçlamasıyla cezaevinde kalan N.T.D'nin aynı suçu işlemeye devam ettiği belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla N.T.D, Z.Y. ve L.Y.Y. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, satışa hazır parçalar halinde bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi.

Zanlılardan L.Y.Y. savcılık talimatıyla salıverildi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.T.D ve Z.Y. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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