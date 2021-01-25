Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Soruşturma kapsamında 39 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Muğla 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Hulk, Beşiktaşlı Josef de Souza'ın paylaşımını beğendi

Annesinin erkek arkadaşına uyuşturucu alırken yakalanan çocuk polislerden yardım istedi: Annemi çok dövüyor, ne olur kurtarın