Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Soruşturma kapsamında 37 kişi hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Muğla 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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