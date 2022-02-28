Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

28.02.2022 12:14
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, 3 hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 37 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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