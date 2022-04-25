Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

25.04.2022 14:53
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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