Öte yandan, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin narkotik madde arama köpeği Coco'nun, 2021'de yaptığı yakalamalar dolayısıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından "yılın köpeği" seçildiği bildirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 1 kilo 342 gram esrar, 1 kilo 104 gram skunk, bir miktar metamfetamin, kokain, 2 parça A4 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, hassas teraziler, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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