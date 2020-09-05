Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
İlçe girişinde plakası belirlenen araca operasyon düzenleyen polis, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen H.A'yı yakaladı.
Araçta yapılan aramada 440 gram toz esrar ele geçirildi.
Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 20:29 - Kaynak: AA
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