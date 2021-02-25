Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hadi salgına rağmen kongre yaptınız anladık da davul zurna çaldırıp omuzlara çıkmak nedir

ABD'deki gelişmeyle dolar ve euro fırladı! Son bir ayın en yüksek seviyesini gördüler

Maltepe'de vatandaşlar "Çöplerimizi siz toplayın" diye İBB'yi aradı, işte aldıkları yanıt

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.H.G'nin (28) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ile çok miktarda kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.