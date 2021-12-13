Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 510 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 660 lira, 50 bin lira tutarında dekont, suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 cep telefonu ele geçirildi.

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