Muğla'nın Ortaca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.A'nın ürettiği uyuşturucuyu satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin evinde yapılan aramada uyuşturucu, esrar öğütme aparatı, esrar sarma kağıdı, hassas terazi, ışıklandırma sistemi ve elektronik uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika