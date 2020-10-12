Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

12.10.2020 23:37
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştıkları şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Çalıştığı iş yerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilen C.M. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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