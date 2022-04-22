Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu satışı yapılan bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ortaca'da bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

D.B.S'ye ait olduğu tespit edilen eve düzenlenen operasyonda bir miktar satışa hazır metamfetamin maddesi ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan birçok aparat ele geçirildi.

Operasyonda D.B.S. ile H.E.S, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ortaca Adliyesine sevk edilen D.B.S "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. H.E.S, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.