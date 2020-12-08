Muğla'da uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve bağlı grup amirlikleri ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Muğla 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

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