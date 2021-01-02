Muğla'da uyuşturucudan 252 tutuklama - Son Dakika

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı ekiplerin 2020 yılında sürdürdüğü çalışmalar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 252'si tutuklandı.

Bin 689 operasyon

Muğla genelinde 2020 yılında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Grup Amirliği ekiplerince toplam Bin 689 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 26 kilo 747 gr. Esrar, 2 kilo 601 gr. Skunk, 5 bin 986 adet ektasy hap, 689 gr. Eroin, 3 kilo 513 gr. Metamfetamin, 185 gr. Bonzai, Bin 994 kök kenevir, 40 kök haşhaş, 781 gr. Kokain, 12bin169 adet sentetik ecza, 115 adet LSD, 80 adet captagon, 29 adet hassas terazi, 105 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9 tabanca, 8 tüfek, 202 fişek ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen toplam 73 bin 565 TL para ele geçirildi.

252 şüpheli tutuklandı

Düzenlenen operasyonlar sonunda 452 şahsa uyuşturucu ticareti yapmak, 2 şahsa uyuşturucu madde kullanımını özendirme, 64 şahsa uyuşturucu maddelerin murakabesi Bin 664 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Operasyonlarda 252 şüpheli tutuklanırken, 108 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA