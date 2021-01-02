Muğla'da uyuşturucudan 252 tutuklama - Son Dakika

Muğla'da uyuşturucudan 252 tutuklama

02.01.2021 12:24
Muğla'da uyuşturucudan 252 tutuklama, System.String[]

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı ekiplerin 2020 yılında sürdürdüğü çalışmalar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 252'si tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı ekiplerin 2020 yılında sürdürdüğü çalışmalar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 252'si tutuklandı.

Bin 689 operasyon

Muğla genelinde 2020 yılında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Grup Amirliği ekiplerince toplam Bin 689 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 26 kilo 747 gr. Esrar, 2 kilo 601 gr. Skunk, 5 bin 986 adet ektasy hap, 689 gr. Eroin, 3 kilo 513 gr. Metamfetamin, 185 gr. Bonzai, Bin 994 kök kenevir, 40 kök haşhaş, 781 gr. Kokain, 12bin169 adet sentetik ecza, 115 adet LSD, 80 adet captagon, 29 adet hassas terazi, 105 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9 tabanca, 8 tüfek, 202 fişek ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen toplam 73 bin 565 TL para ele geçirildi.

252 şüpheli tutuklandı

Düzenlenen operasyonlar sonunda 452 şahsa uyuşturucu ticareti yapmak, 2 şahsa uyuşturucu madde kullanımını özendirme, 64 şahsa uyuşturucu maddelerin murakabesi Bin 664 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Operasyonlarda 252 şüpheli tutuklanırken, 108 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA

Muğla'da uyuşturucudan 252 tutuklama
Muğla'da uyuşturucudan 252 tutuklama
Muğla'da uyuşturucudan 252 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da uyuşturucudan 252 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı NBA yıldızı Luka Doncic, maçtan dönerken Hadise'nin "Düm Tek Tek" şarkısını dinledi PSG tarihinin ilk golünü atan Bernard Guignedoux hayatını kaybetti Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı 2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz
Son Dakika: 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler Son Dakika: 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler         
12:29
Son Dakika! Somali'de, Türk işçilerine yönelik motosikletli intihar saldırısı! 1'i ağır 5 işçi yaralandı Son Dakika! Somali'de, Türk işçilerine yönelik motosikletli intihar saldırısı! 1'i ağır 5 işçi yaralandı         
12:19
Önlemler had safhada! Jandarma, mutasyona uğramış virüslü vakanın kapısında nöbet tutmaya başladı Önlemler had safhada! Jandarma, mutasyona uğramış virüslü vakanın kapısında nöbet tutmaya başladı         
11:40
Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor         
11:09
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı         
09:59
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı         
08:35
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi         
21:27
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti         
18:44
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 12:45:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da uyuşturucudan 252 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei