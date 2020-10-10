Muğla'da uyuşturucuya 2 tutuklama - Son Dakika

Muğla'da uyuşturucuya 2 tutuklama

10.10.2020 16:23
Muğla'da uyuşturucuya 2 tutuklama, System.String[]

MUĞLA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1474 gram esrar, 25 kök Hint keneviri, 26.52 gram bonzai, 11.75 gram toz ecstasy, 8.42 gram skunk, 2.95 gram kenevir tohumu, 1.23 gram metamfetamin ile 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı.

Muğla'da uyuşturucuya 2 tutuklama
Muğla'da uyuşturucuya 2 tutuklama

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Operasyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'da uyuşturucuya 2 tutuklama - Son Dakika

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