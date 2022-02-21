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Muğla'da uyuşturucuya 6 tutuklama - Son Dakika

Muğla'da uyuşturucuya 6 tutuklama

21.02.2022 12:43
Muğla'da uyuşturucuya 6 tutuklama

MUĞLA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

MUĞLA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Şubat tarihleri arasında il genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 137 gram esrar, 437 gram metamfetamin, 5 gram skunk, 23 gram eroin, 2 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 7 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'da uyuşturucuya 6 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da uyuşturucuya 6 tutuklama - Son Dakika
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