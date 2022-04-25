Muğla'da uyuşturucuya 8 tutuklama - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucuya 8 tutuklama

25.04.2022 13:59
Muğla'da uyuşturucuya 8 tutuklama

MUĞLA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı.

MUĞLA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Nisan'da il genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2 kilo 653 gram kubar esrar, 125 gram metamfetamin, 441 gram skunk, 8 gram eroin, 2 gram kokain, 4 gram sentetik kannabinoid, 48 sentetik ecza, 4 hassas terazi, 1 tabanca, 1 şarjör, 2 fişek ve 5 bin 425 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişiden 8'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Muğla'da uyuşturucuya 8 tutuklama
Muğla'da uyuşturucuya 8 tutuklama
Muğla'da uyuşturucuya 8 tutuklama
Muğla'da uyuşturucuya 8 tutuklama
YORUMLAR
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Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'da uyuşturucuya 8 tutuklama - Son Dakika


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