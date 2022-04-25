Muğla'da uyuşturucuya 8 tutuklama - Son Dakika

MUĞLA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Nisan'da il genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2 kilo 653 gram kubar esrar, 125 gram metamfetamin, 441 gram skunk, 8 gram eroin, 2 gram kokain, 4 gram sentetik kannabinoid, 48 sentetik ecza, 4 hassas terazi, 1 tabanca, 1 şarjör, 2 fişek ve 5 bin 425 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişiden 8'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.