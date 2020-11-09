Muğla'da üzerinden uyuşturucu çıkan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki devriye sırasında durumundan şüphelendikleri 3 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı.
Ekipler, üst aramasında 23 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin ele geçirilen O.K, B.B.A. ve D.A'yı gözaltına aldı.
Jandarma karakoluna götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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